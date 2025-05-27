ترغب بالإستفادة من "القبة الذهبية"... ترامب يخيّر كندا: 61 مليار دولار أو الانضمام إلى الولايات المتحدة!

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قدم الرئيس الأميركي عرضا للسلطات في للاستفادة من نظام الدفاع الصاوخي " الذهبية"، وخيّر بين دفع 61 مليار دولار أو الانضمام إلى .وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أخبرت كندا، التي ترغب بشدة في الانضمام إلى منظومة القبة الذهبية الرائعة، أن الأمر سيكلفها 61 مليار دولار إذا بقيت أمة منفصلة، وغير مكافئة لنا، لكنها لن تدفع شيئا إذا أصبحت ولايتنا الحادية والخمسين . إنهم يدرسون العرض!".وكان ترامب قد أعلن سابقا أن اختارت التصميم الهندسي لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي الذي تبلغ تكلفته حوالي 175 مليار دولار.وأوضح ترامب أن النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، مع توقع دخوله الخدمة قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية.وفي السياق ذاته، وصف معهد الشؤون الأميركية التابع لوزارة الخارجية الشمالية نظام الدفاع الصاروخي الأميركي الجديد "القبة الذهبية" بأنه يشكل تهديدا لأمن الدول المعادية لواشنطن.وأكد المعهد أن هذا النظام مصمم لأغراض هجومية وليس دفاعية، وفقا لما نقلته .