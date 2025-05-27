واشنطن تعلق طلبات تأشيرات الطلاب.. إليكم التفاصيل

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أصدر الأميركي، ، أمس الثلاثاء، قرارا بتعليق طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، حتى يتم التدقيق في حساباتهم على .وأكدت الخارجية "للعربية/الحدث" أن أمر بتعليق طلبات تقديم تأشيرات الطلاب حتى يتم التدقيق فيما يكتبونه على وسائل التواصل الاجتماعي.وطالبت وثيقة داخلية، السفارات والقنصليات بعدم الموافقة على "مواعيد لتأشيرات طلابية جديدة أو تبادل تعليمي... حتى صدور توجيهات جديدة"، وفق ما نقلته "فرانس برس".كما ذكرت الوثيقة أنه "اعتبارا من تاريخه، واستعدادا لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، ينبغي على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي، حتى إشعار آخر".ولم توضح الوثيقة طبيعة المعايير التي سيتم اعتمادها في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها أشارت إلى أوامر تنفيذية تتعلّق بمكافحة "الإرهاب" ومعاداة السامية.في حين، أعرب عدد من موظفي ، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من ضبابية التعليمات السابقة، حيث لم يكن واضحا ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم مثلا على منصة "إكس" قد تعرّض الطالب لمزيد من التدقيق الأمني، وفق ما نقله موقع "بوليتيكو".وكانت فرضت سابقا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكنها كانت موجّهة بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة لإسرائيل على خلفية الحرب على غزة.(سكاي نيوز)