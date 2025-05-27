Advertisement

عربي-دولي

عن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في سلطنة عمان.. هذا ما قاله بزشكيان

Lebanon 24
27-05-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1366837-638840119939429492.jpg
Doc-P-1366837-638840119939429492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان التقى مع سلطان عمان هيثم بن طارق بعد ظهر يوم الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية إلى عُمان.
Advertisement

وفي هذا اللقاء أكد الرئيس استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون مع سلطنة عمان في كافة المجالات، وقال: "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا من أجل شرف وعظمة المسلمين". كل واحد منا لديه قدرات يمكنه استخدامها من أجل رفاهية وتقدم بعضنا البعض والدول الأخرى في المنطقة؛ وفي ظل هذه الظروف لن تتمكن أي قوة أجنبية من إخضاع الدول الإسلامية.

وثمن بزشكيان مواقف سلطنة عمان الواضحة في دعم الشعب الفلسطيني، وقال: "نشكركم جزيل الشكر على مواقفكم الطيبة تجاه قضية غزة ونصرة المظلومين".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد بزشكيان استعداد الجمهورية الاسلامية لتطوير التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات المالية والعلمية والتعليمية والتكنولوجية، وخاصة الطبية، مردفا: في المجال الطبي، يمكننا بناء تعاون بناء مع عُمان.

واستطرد قائلا: "النفط والغاز، وإن كانا نعمتين إلهيتين، إلا أن كمياتهما محدودة ومن الضروري أن يخطط التجار واصحاب الصناعات في كلا البلدين لمستقبل الأجيال القادمة، وأن يضعوا اسسا اقتصادية طويلة الأجل".

كما شدد الرئيس الايراني في هذا اللقاء، على تسهيل اجراءات التبادل الاقتصادي والتجارة المشتركة، وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن؛ منوها بالمكانة الاستراتيجية لسلطنة عُمان في السياسة الخارجية الايرانية، وقال: "الجمهورية الإسلامية تثق بالسلطنة تماما؛ هذه الثقة تزيد من مسؤولية الطرفين عن تعزيز العلاقات ومتابعة التفاهمات".

في المقابل، رحب السلطان هيثم بن طارق، بالرئيس الايراني والوفد الرفيع المستوى المرافق له، مؤكدا خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان في مسقط اليوم ان عُمان أصبحت اليوم في وضع جيد دون الاعتماد على النفط والغاز، بل من خلال التركيز على تعزيز التبادلات التجارية؛ مؤكدا على أهمية العلاقات التجارية وخاصة التعاون بين الموانئ الإيرانية والعُمانية.

وأشار سلطان عمان، إلى العلاقات الأمنية والعسكرية القائمة بين بلاده والجمهورية الاسلامية، واكد انه في مجال المفاوضات أيضا، تتابع مسقط المسار بجدية، وتعتبر نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاحا للمنطقة.

كما دعا الى تقديم المزيد من الدعم للتعاون الثنائي في مجال الطاقة؛ مرحبا بالتعاون مع إيران، خاصة في المجالات العسكرية والمصالح المشتركة.

وأعرب السلطان هيثم ال سعيد عن تقديره لثقة قائد الثورة الإسلامية بوساطة عمان في عملية المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، مؤكدا أن السلطنة في هذه العملية لا تسعى وراء أي مصلحة شخصية، وقد دخلت فيها بحسن النية فقط.

وتابع مخاطبا الرئيس الايراني: "تأكدوا أن مواقف سماحته التي تُنقل إلينا عبر فخامتكم، ستلقى اهتمامنا ومتابعتنا بكل دقة واحترام".
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: المفاوضات بين إيران وأميركا اليوم في عمان ستبدأ غير مباشرة ثم تستأنف بشكل مباشر
lebanon 24
28/05/2025 10:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: سلطنة عمان من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة المفاوضات غير المباشرة مع أميركا
lebanon 24
28/05/2025 10:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان ستكون غير مباشرة
lebanon 24
28/05/2025 10:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا بوساطة عُمانية في روما
lebanon 24
28/05/2025 10:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:31 | 2025-05-28
03:15 | 2025-05-28
02:38 | 2025-05-28
02:33 | 2025-05-28
02:22 | 2025-05-28
02:18 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24