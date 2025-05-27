عن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في سلطنة عمان.. هذا ما قاله بزشكيان

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أفادت وكالة مهر بأن الرئيس مسعود بزشكيان التقى مع سلطان عمان هيثم بن طارق بعد ظهر يوم الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية إلى عُمان.وفي هذا اللقاء أكد الرئيس استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون مع سلطنة عمان في كافة المجالات، وقال: "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا من أجل شرف وعظمة ". كل واحد منا لديه قدرات يمكنه استخدامها من أجل رفاهية وتقدم بعضنا البعض والدول الأخرى في المنطقة؛ وفي ظل هذه الظروف لن تتمكن أي قوة أجنبية من إخضاع .وثمن بزشكيان مواقف سلطنة عمان الواضحة في دعم الشعب الفلسطيني، وقال: "نشكركم جزيل الشكر على مواقفكم الطيبة تجاه قضية غزة ونصرة المظلومين".وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد بزشكيان استعداد الجمهورية الاسلامية لتطوير التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات المالية والعلمية والتعليمية والتكنولوجية، وخاصة الطبية، مردفا: في المجال الطبي، يمكننا بناء تعاون بناء مع عُمان.واستطرد قائلا: " والغاز، وإن كانا نعمتين إلهيتين، إلا أن كمياتهما محدودة ومن الضروري أن يخطط التجار واصحاب الصناعات في كلا البلدين لمستقبل الأجيال ، وأن يضعوا اسسا اقتصادية طويلة الأجل".كما شدد الرئيس الايراني في هذا اللقاء، على تسهيل اجراءات التبادل الاقتصادي والتجارة المشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن؛ منوها بالمكانة الاستراتيجية لسلطنة عُمان في السياسة الخارجية الايرانية، وقال: "الجمهورية الإسلامية تثق بالسلطنة تماما؛ هذه الثقة تزيد من مسؤولية الطرفين عن تعزيز العلاقات ومتابعة التفاهمات".في المقابل، رحب السلطان هيثم بن طارق، بالرئيس الايراني والوفد الرفيع المستوى المرافق له، مؤكدا خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان في مسقط اليوم ان عُمان أصبحت اليوم في وضع جيد دون الاعتماد على النفط والغاز، بل من خلال التركيز على تعزيز التجارية؛ مؤكدا على أهمية العلاقات التجارية وخاصة التعاون بين الموانئ الإيرانية والعُمانية.وأشار سلطان عمان، إلى العلاقات الأمنية والعسكرية القائمة بين بلاده والجمهورية الاسلامية، واكد انه في مجال المفاوضات أيضا، تتابع مسقط المسار بجدية، وتعتبر نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاحا للمنطقة.كما دعا الى تقديم المزيد من الدعم للتعاون الثنائي في مجال الطاقة؛ مرحبا بالتعاون مع ، خاصة في المجالات العسكرية والمصالح المشتركة.وأعرب السلطان هيثم ال سعيد عن تقديره لثقة قائد الإسلامية بوساطة عمان في عملية المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، مؤكدا أن السلطنة في هذه العملية لا تسعى وراء أي مصلحة شخصية، وقد دخلت فيها بحسن النية فقط.وتابع مخاطبا الرئيس الايراني: "تأكدوا أن مواقف سماحته التي تُنقل إلينا عبر فخامتكم، ستلقى اهتمامنا ومتابعتنا بكل دقة واحترام".