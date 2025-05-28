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عربي-دولي

"مستعد للتخلي عن محفظتي الرقمية بالكامل"... ترامب الإبن يسخر من هاريس!

Lebanon 24
28-05-2025 | 00:06
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سخر دونالد ترامب الابن من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس وراهن على التخلي عن محفظته الرقمية بالكامل، إن تمكنت الأخيرة من شرح تقنية "بلوكتشين".
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وقال في مؤتمر بيتكوين 2025 السنوي في لاس فيغاس، والمخصص لتطوير العملات الرقمية وتطبيق تقنيات بلوكتشين: "سأدفع مبلغا كبيرا، ربما محفظتي الرقمية بالكامل، مقابل أن تشرح كامالا هاريس تقنية بلوكتشين". 

وهزأ قائلا إن محاولة الشرح هذه ستكون "أعظم مزيج من الكلمات في تاريخ هاريس نفسها، ستكون ثلاثين دقيقة من الشرح عن لا شيء. كارثة حقيقية".

وفي وقت سابق، تعرضت هاريس لانتقادات في وسائل الإعلام الأميركية بعد خطابها أمام ممثلي مسرحية موسيقية في نيويورك، حيث لقبها خصومها بـ"العمة الثملة" لعدم تماسك خطابها.

وفي شباط، حضرت هاريس وزوجها عرضا على مسرح برودواي في نيويورك، حيث ألقت خطابا أمام الممثلين وصفته صحيفة نيويورك بوست بأنه "خليط من الكلمات".
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