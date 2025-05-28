"مستعد للتخلي عن محفظتي الرقمية بالكامل"... ترامب الإبن يسخر من هاريس!

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سخر الابن من نائبة الرئيس السابق وراهن على التخلي عن محفظته الرقمية بالكامل، إن تمكنت الأخيرة من شرح تقنية "بلوكتشين".وقال في مؤتمر بيتكوين 2025 السنوي في لاس ، والمخصص لتطوير العملات الرقمية وتطبيق تقنيات بلوكتشين: "سأدفع مبلغا كبيرا، ربما محفظتي الرقمية بالكامل، مقابل أن تشرح تقنية بلوكتشين".وهزأ قائلا إن محاولة الشرح هذه ستكون "أعظم مزيج من الكلمات في تاريخ هاريس نفسها، ستكون ثلاثين دقيقة من الشرح عن لا شيء. كارثة حقيقية".وفي وقت سابق، تعرضت هاريس لانتقادات في الأميركية بعد خطابها أمام ممثلي مسرحية موسيقية في ، حيث لقبها خصومها بـ"العمة الثملة" لعدم تماسك خطابها.وفي شباط، حضرت هاريس وزوجها عرضا على في نيويورك، حيث ألقت خطابا أمام الممثلين وصفته صحيفة نيويورك بوست بأنه "خليط من الكلمات".