أسرار تكشف للمرة الاولى.. هذا ما تفعله الشركة الموزعة لمساعدات غزة

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وأتت الحادثة بعد أيام من بدء تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني الماضي والذي تسبب بنقص حاد بالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية. لفت الفوضى أمس عملية توزيع المساعدات التي أطلقتها "مؤسسة غزة الانسانية" في جنوب . إذ اندفع آلاف عصر الثلاثاء باتجاه لتوزيع المساعدات تديره تلك المؤسسة المدعومة أميركيا في منطقة غرب رفح، فيما بدأت اعتماد نظام جديد لتوزيع المعونات.وأتت الحادثة بعد أيام من بدء تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني الماضي والذي تسبب بنقص حاد بالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.

نقص الموظفين

فيما قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" إن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد الحادثة.



لكن العديد من الانتقادات وجهت إلى "سيف ريتش سوليوشنز" شركة الأمن الأميركية الخاصة المولجة تقديم المساعدات على الأرض، بسبب نقص الموظفين وعدم الاستعداد لمهمة معقدة كهذه، وفق ما أفادت صحيفة " ".

فماذا نعرف عن تلك الشركة؟

كشفت مراسلات داخلية أن شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS)، تقوم أيضًا بمهام عسكرية استخباراتية بحتة، حسب ما نقلت صحيفة " "



كما بينت أن من مهامها تشغيل حواجز الطرق، وجمع ومعالجة البيانات البصرية من الكاميرات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية ، واستخدامها لتحديد هوية عناصر والأفراد المسلحين.



كذلك أشارت المصادر إلى أنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمثل هذا العمل الاستخباراتي، ومن المتوقع أن تعتمد على المعلومات التي يقدمها الجيش . وقد ألمحت تحقيقات نشرتها صحيفتا تايمز وواشنطن بوست هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل تقف وراء مبادرة توزيع الغذاء في غزة - وهي مبادرة تشارك فيها SRS بشكل رئيسي - وأنه اتُخذت خطوات لإخفاء هذه الحقيقة.

حملة توظيف عاجلة

في حين أطلقت شركة SRS خلال الأيام الماضية حملة توظيف عاجلة في من أجل استقطاب أفراد استخبارات ذوي خبرة في تحليل الصور.



وفي محادثات داخلية، وصف موظف في الشركة التي تأسست أواخر عام 2023 - بأنها تعمل حصريًا في غزة. وقال إن الشركة تنمو بسرعة، وقارن ثقافتها بثقافة الشركات الناشئة، وهو وصف غير مألوف لشركة مُكلفة بمهمة حساسة وخطيرة كهذه.

كما أضاف قائلا: "نحن نركز على المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي، إلى جانب العديد من الجوانب الأمنية - مثل ضمان عدم تهريب حماس للأسلحة إلى مناطق محددة".



إلى ذلك، تبين أن شركة SRS التي أرسلت بالفعل عددًا من موظفيها إلى إسرائيل، تعمل على توظيف العشرات منهم بشكل عاجل، مع خطط لإرسالهم في أقرب وقت ممكن إلى غزة.



ووفقًا لإعلانات التوظيف، يُشترط أن يكون المرشحون مواطنين أميركيين، وأن يلتزموا بالانتشار لمدة ثلاثة أشهر مع خيار التمديد إلى ستة أشهر، وأن تكون لديهم خبرة سابقة في أدوار استخباراتية ذات صلة أو في وحدات قتالية.

فيما من المتوقع أن يعمل معظم المجندين داخل غزة أو من مراكز في ، أو عسقلان، أو ، أو أشدود.



كما سيتم تأمين كل دخول وخروج من غزة بتأمين مشدد من قِبل عسكريين سابقين، وفقًا لبيانات داخلية.



عسكريون سابقون ومخابرات

في حين قال مصدر من الشركة: "معظم موظفينا من موظفي (NSA) أو وكالة المخابرات المركزية (CIA) أو محللي استخبارات أو عسكريين سابقين"، وفق " أحرونوت".



إلا أنه لم يُعلّق على مسألة الأجر، بينما أشارت تقارير دولية مُتعددة، نقلاً عن عمليات شركة SRS خلال وقف إطلاق النار الأخير بغزة، إلى أن الشركة تُقدّم حوالي 1000 دولار أميركي يوميًا..