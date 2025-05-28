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عربي-دولي
بعد انتقادات ترامب لبوتين... ميدفيديف يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة
Lebanon 24
28-05-2025
|
00:59
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قال
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي دميتري ميدفيديف، الثلاثاء، إن الشيء السيئ
الوحيد الذي
يدعو للقلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك ردا على انتقادات وجهها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لنظيره الروسي
فلاديمير بوتين
.
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وفيما يتعلق بحديث
ترامب
عن أن
بوتين
"يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جدا" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة
الإنجليزية
على منصة إكس "لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!".
وفي وقت سابق
من اليوم
، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "ما لا يدركه
فلاديمير
بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!"
وكان ترامب قال في منشور
يوم الأحد
إن بوتين "أصابه الجنون" بعد أن شن هجوما
جويا
واسع النطاق على
أوكرانيا
.
وقال بوتين بعد اتصال استمر ساعتين مع ترامب الأسبوع الماضي إن
روسيا
مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي.
وقال
الرئيس الروسي
إن جزءا من هذا العمل سيتمثل في تحديد تفاصيل وقف إطلاق نار محتمل، بما في ذلك إطاره
الزمني
.
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