بعد انتقادات ترامب لبوتين... ميدفيديف يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة

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قال الروسي دميتري ميدفيديف، الثلاثاء، إن الشيء السيئ يدعو للقلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك ردا على انتقادات وجهها الرئيس الأميركي لنظيره الروسي .وفيما يتعلق بحديث عن أن "يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جدا" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة على منصة إكس "لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!".وفي وقت سابق ، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!"وكان ترامب قال في منشور إن بوتين "أصابه الجنون" بعد أن شن هجوما واسع النطاق على .وقال بوتين بعد اتصال استمر ساعتين مع ترامب الأسبوع الماضي إن مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي.وقال إن جزءا من هذا العمل سيتمثل في تحديد تفاصيل وقف إطلاق نار محتمل، بما في ذلك إطاره .