من دون سابق إنذار إسرائيل تستعد لضرب إيران.. ونتنياهو ينفي: لا صحة لهذه الأخبار

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أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخافهم من أن تقرر توجيه ضربات إلى دون سابق إنذار.وأشار تقدير للاستخبارات الأميركية أن إسرائيل قد تجهز لشن هجوم على في غضون 7 ساعات فقط، ما يتيح لرئيس الوزراء تجنب الضغط لإلغائه، بسبب توقيته المحدود، وفق ما نقلت صحيفة " تايمز"وفي السياق، رأى مسؤولون إسرائيليون أن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل خلال هجومها العسكري هذا إذا حصل.كما أوضحوا أن قد يأمر بشن الهجوم حتى بعد اتفاق ناجح بين طهران وواشنطن.ولفتوا إلى أن أمر مسؤوليه بعد لقائه الرئيس الأميركي في أبريل الماضي بالتخطيط لضربة أصغر حجما لا تتطلب مساعدة أميركية.في المقابل نفى مكتب نتنياهو اليوم صحة تلك التقارير بشأن التخطيط لضربة إسرائيلية على إيران.إعلان مبادئأما في ما يتعلق بتطورات المفاوضات الأميركية ، فكشف مسؤولون أميركيون أن المبعوث الأميركي يدرس مقترحات لاتفاق محتمل قد لا ترضي إسرائيل أو بعض المتشددين في .كما أشاروا إلى أن ويتكوف تخلى عن اعتراضاته السابقة حول التوصل إلى تفاهم مؤقت يضع مبادئ لاتفاق نهائي.إلى ذلك، توقعت المصادر المطلعة على المفاوضات أن يصدر "في أحسن الأحوال إعلان مبادئ" بين الجانبين الأميركي والإيراني.ولفتت إلى أن منفتحة على إعلان المبادئ المشتركة مع إيران لصد ضربة إسرائيلكذلك أوضح مفاوضون أمريكيون أن ويتكوف والوسطاء العمانيون يناقشون خيارات أخرى حول مسالة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، من أجل حل الخلاف بين الطرفين.كما لفتوا إلى أنه من بين المقترحات المطروحة لحل الخلاف مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الطاقة النووية.(العربية)