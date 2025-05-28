عن معركة "كرم أبو سالم".. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

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وبحسب نتائج التحقيق، فقد تخلى الجيش الإسرائيلي عن مستوطني "الكيبوتس" وجنود "الناحال" الذين كانوا فيه خلال هجوم ، كما فشل في مهمة حماية "الكيبوتس". نشر الجيش نتائج تحقيق بشأن معركة " "، في السابع من تشرين الاول 2023، مشيرا إلى أن الجيش فشل في مهمة الدفاع عن المنطقة.وبحسب نتائج التحقيق، فقد تخلى الجيش الإسرائيلي عن مستوطني "الكيبوتس" وجنود "الناحال" الذين كانوا فيه خلال هجوم ، كما فشل في مهمة حماية "الكيبوتس".

وبحسب التحقيق، فقد انهار نظام القيادة والسيطرة بعد سقوط قائد ، وفقا لما ذكرته هيئة البث .



وأشار التحقيق إلى أن المقاتلين تمكنوا من فتح 11 ثغرة في السياج، وأنه خلال الهجوم على كيبوتس كرم أبو سالم قتل 6 عناصر أمن وجرح 11 آخرون.

ولم يتناول التحقيق بشكل مباشر الفترة الزمنية التي مضت من لحظة تسلل مقاتلي حماس من السياج دون مقاومة، ولا حجم الأسلحة المستخدمة، ولا في الجاهزية بين المقاتلين وعناصر الجيش وأفراد وحدة الطوارئ.



وبحسب التحقيق، مروحيتان قتاليتان فقط عملتا في المنطقة، وفي إحدى الحالات، اضطر طيار إلى تلقي توجيهات عبر الهاتف من مسؤول الأمن المدني.