الدفاع الروسية: اعتراض 112 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الدفاعات دمرت أو اعترضت 112 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من ، بما في ذلك سرب تسنى اعتراضه أثناء توجهه إلى .وذكرت في بيان على تطبيق أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أنها أُسقطت 59 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود ، بينما اعتُرضت الطائرات الأخرى في 5 مناطق مختلفة.وقال رئيس بلدية موسكو على تلغرام إن الدفاعات الجوية اعترضت 27 مسيرة أوكرانية أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية.وكتب يقول "تواصل وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع صد هجمات الطائرات المسيرة المعادية".وأضاف أن أطقم الإنقاذ تفحص شظايا على الأرض.وأفاد حاكم منطقة بريانسك بعدم وقوع إصابات، لكنه قال إن منزلا و6 سيارات تضررت جراء الهجوم.وفي منطقة ، بالقرب من الحدود ، أعلن حاكم المنطقة إسقاط 11 طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.