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الدفاع الروسية: اعتراض 112 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:22
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قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أو اعترضت 112 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من روسيا، بما في ذلك سرب تسنى اعتراضه أثناء توجهه إلى موسكو.
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تلغرام أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أنها أُسقطت 59 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود الأوكرانية، بينما اعتُرضت الطائرات الأخرى في 5 مناطق مختلفة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام إن الدفاعات الجوية اعترضت 27 مسيرة أوكرانية أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية.

وكتب يقول "تواصل وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع صد هجمات الطائرات المسيرة المعادية".

وأضاف أن أطقم الإنقاذ تفحص شظايا على الأرض.

وأفاد حاكم منطقة بريانسك بعدم وقوع إصابات، لكنه قال إن منزلا و6 سيارات تضررت جراء الهجوم.

وفي منطقة سمولينسك، بالقرب من الحدود البولندية، أعلن حاكم المنطقة إسقاط 11 طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.
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