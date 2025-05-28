حتى بعد اتفاق مع واشنطن.. مخاوف أميركية من شن هجوم اسرائيلي على إيران

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كشفت صحيفة أميركية عن مخاوف في من أن تقرر ضرب دون سابق إنذار، وسط تقديرات بأن الاستعداد لشن هجوم على إيران قد يستغرق 7 ساعات فقط.ونقلت الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم أبلغوا الجانب الأميركي بأن قد يأمر بشن هجوم على إيران، حتى لو تم التوصل لاتفاق بين وواشنطن.وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية هذا الشهر، غير أن رفض ذلك وتمسك بمواصلة المفاوضات مع طهران.وقالت تايمز إن " أبلغ ترامب بأن ضعف إيران لن يدوم طويلا وأن الوقت مناسب لشن هجوم عليها"، وأن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو بأن ضعف إيران فرصة لإبرام اتفاق لإنهاء كل برامج التخصيب لليورانيوم.وتطرقت نيويورك تايمز إلى وجود مخاوف إسرائيلية من أن يسمح ترامب لإيران، ضمن أي اتفاق، بمواقع لتخصيب اليورانيوم.وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأميركي الخاص تخلى، في مفاوضاته مع إيران، عن اعتراضه السابق على إمكانية مؤقت كإطار لاتفاق نهائي.وأشارت نيويورك تايمز إلى أن واشنطن تناقش مع خيار إنشاء مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة النووية لعدة دول بالمنطقة من بينها إيران بمشاركة أميركية جزئية.