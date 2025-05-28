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عربي-دولي

حتى بعد اتفاق مع واشنطن.. مخاوف أميركية من شن هجوم اسرائيلي على إيران

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:31
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كشفت صحيفة أميركية عن مخاوف في واشنطن من أن تقرر إسرائيل ضرب إيران دون سابق إنذار، وسط تقديرات بأن الاستعداد الإسرائيلي لشن هجوم على إيران قد يستغرق 7 ساعات فقط.
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ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم أبلغوا الجانب الأميركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران، حتى لو تم التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية هذا الشهر، غير أن ترامب رفض ذلك وتمسك بمواصلة المفاوضات مع طهران.

وقالت نيويورك تايمز إن "نتنياهو أبلغ ترامب بأن ضعف إيران لن يدوم طويلا وأن الوقت مناسب لشن هجوم عليها"، وأن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو بأن ضعف إيران فرصة لإبرام اتفاق لإنهاء كل برامج التخصيب الإيراني لليورانيوم.

 وتطرقت نيويورك تايمز إلى وجود مخاوف إسرائيلية من أن يسمح ترامب لإيران، ضمن أي اتفاق، بمواقع لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف تخلى، في مفاوضاته مع إيران، عن اعتراضه السابق على إمكانية إبرام تفاهم مؤقت كإطار لاتفاق نهائي.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن واشنطن تناقش مع سلطنة عمان خيار إنشاء مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة النووية لعدة دول بالمنطقة من بينها إيران بمشاركة أميركية جزئية.
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