الملك تشارلز يهاجم ترامب خلال خطاب نادر أمام البرلمان الكندي

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ألقى الملك الثالث خطابا نادرا أمام الكندي أمس الثلاثاء، حذر فيه من تحديات غير مسبوقة تواجه الحريات والديمقراطية في ، في ظل تصاعد التهديدات الأميركية بضم البلاد.وجاءت زيارة العاهل بدعوة من رئيس الوزراء الكندي مارك ، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي ، الذي اقترح ضم كندا كولاية أميركية.وأكد الملك، وهو أول عاهل بريطاني يرأس جلسة افتتاح البرلمان الكندي منذ خمسة عقود، أن العالم يشهد حاليا أعلى مستويات عدم الاستقرار منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف باللغة أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق إزاء التغيرات المتسارعة في العالم من حولهم.ورغم عدم تسميته لترامب بشكل مباشر، أشار تشارلز إلى العلاقات الأميركية الكندية، مؤكدا أن كندا بقيمها سيمكنها من بناء تحالفات جديدة واقتصاد يخدم جميع المواطنين. كما أشار إلى بدء تشكيل علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.وأثار الخطاب الملكي ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للعلاقات التاريخية مع التاج البريطاني ومعارض يرى في النظام الملكي رمزا استعماريا.من جانبه، أعاد نشر تصريحاته حول ضم كندا على منصة "تروث سوشيال"، مدعيا أن البلاد "تفكر جديا" في عرضه.وشملت الزيارة الملكية التي تمثل العشرين للملك تشارلز إلى كندا مراسم عسكرية كاملة، بما في ذلك إطلاق 21 طلقة تحية واستعراض لحرس الشرف الملكي. كما أدت كاميلا اليمين الدستورية كمستشارة للملك في الشؤون الكندية.يذكر أن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها الملك تشارلز خطاب العرش في كندا، حيث كانت آخر من قام بهذا الدور خلال زيارتها عام 1977.