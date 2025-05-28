الملك تشارلز يهاجم ترامب خلال خطاب نادر أمام البرلمان الكندي

ألقى الملك تشارلز
الثالث خطابا نادرا أمام البرلمان
الكندي أمس الثلاثاء، حذر فيه من تحديات غير مسبوقة تواجه الحريات والديمقراطية في كندا
، في ظل تصاعد التهديدات الأميركية بضم البلاد.
وجاءت زيارة العاهل البريطاني
بدعوة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، الذي اقترح ضم كندا كولاية أميركية.
وأكد الملك، وهو أول عاهل بريطاني يرأس جلسة افتتاح البرلمان الكندي منذ خمسة عقود، أن العالم يشهد حاليا أعلى مستويات عدم الاستقرار منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف باللغة الفرنسية
أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق إزاء التغيرات المتسارعة في العالم من حولهم.
ورغم عدم تسميته لترامب بشكل مباشر، أشار تشارلز إلى العلاقات الأميركية الكندية، مؤكدا أن التزام
كندا بقيمها سيمكنها من بناء تحالفات جديدة واقتصاد يخدم جميع المواطنين. كما أشار إلى بدء تشكيل علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة
تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأثار الخطاب الملكي ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للعلاقات التاريخية مع التاج البريطاني ومعارض يرى في النظام الملكي رمزا استعماريا.
من جانبه، أعاد ترامب
نشر تصريحاته حول ضم كندا على منصة "تروث سوشيال"، مدعيا أن البلاد "تفكر جديا" في عرضه.
وشملت الزيارة الملكية التي تمثل العشرين للملك تشارلز إلى كندا مراسم عسكرية كاملة، بما في ذلك إطلاق 21 طلقة تحية واستعراض لحرس الشرف الملكي. كما أدت الملكة
كاميلا اليمين الدستورية كمستشارة للملك في الشؤون الكندية.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها الملك تشارلز خطاب العرش في كندا، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية
آخر من قام بهذا الدور خلال زيارتها عام 1977.