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عربي-دولي

قصة "إرهابي" شارك في حرق طيار بدولة عربيّة.. من هو "أسامة"؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:00
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نشر موقع "الحرة" تقريراً جديداً تحدث فيه عن الإرهابي أسامة كريّم الذي شارك في التخطيط لهجمات باريس عام 2015، فيما تُحاكمه السويد بالمشاركة في حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً في سوريا وذلك عام 2015.
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ويقول التقرير إن كريم هو سويدي الجنسية، وقد وجه الإدعاء العام السويدي اتهامات له للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وإرهاب.
 
وأسر تنظيم "داعش" المتطرف الطيارَ الأردني، في كانون الأول 2014، ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو لحرقه حيا داخل قفص حتى الموت.

وسقطت طائرة الكساسبة في محافظة الرقة شمالي سوريا، أثناء مشاركته في تنفيذ غارات جوية على مواقع تنظيم داعش ضمن حملة التحالف الدولي.

وجاء في لائحة الاتهام، التي وجهتها هيئة الادعاء السويدية، أن "كريَّم أجبر الطيار [الأردني] على دخول القفص وصوره وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبناها التنظيم المتشدد"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وتمنح القوانين السويدية الحق لمحاكم البلاد في محاكمة أشخاص عن جرائم تنتهك القانون الدولي، حتى لو ارتُكبت في الخارج.

وقبل مثوله أمام القضاء السويدي، كان كريم محتجزاً في فرنسا، حيث أدين بالمشاركة في هجمات باريس عام 2016، ويتوقع أن تبدأ المحاكمة في الرابع من حزيران القادم.

من هو أسامة كريَّم؟
 
- ولد أسامة كريم عام 1992 في مدينة مالمو، ثالث أكبر مدن السويد، ونشأ في منطقة روزنغارد، المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة والبطالة، والتي يشكّل المهاجرون أكثر من 80 في المئة من سكانها.

 
- في روزنغارد، كان أسامة معروفا لدى الشرطة السويدية للاشتباه في أنشطة إجرامية مثل السرقة، قبل أن ينتقل إلى التطرف.

- الملفت أن أسامة شارك، وهو في الـ11 من عمره، إلى جانب شقيقه ووالده، في فيلم وثائقي عن الرياضة واندماج أطفال المهاجرين في المجتمع السويدي.

- يعتقد أن أسامة تأثر لاحقا بخطابات الداعية اليمني الأميركي المتطرف أنور العولقي، أحد قيادات تنظيم القاعدة الذي قتل عام 2011 في غارة أميركية.

- عقب تحوله السريع إلى التطرف، انتقل أسامة كريم، على الأرجح في أيلول 2014، إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش.

- من سوريا، نشر صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بينها صورة يظهر فيها وهو يحمل بندقية هجومية أمام علم تنظيم داعش في مدينة دير الزور شمال البلاد.

- لاحقاً، وبعد ثلاث سنوات من مقتل معاذ الكساسبة، كشفت التحقيقات أن أسامة كريم كان حاضراً خلال عملية إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا، وكان أحد المشاركين فيها. (الحرة)
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