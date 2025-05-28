تم رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من كوفيد-19 في عدد من الولايات الأميركية بينها .

Advertisement

وأفادت منها (CDC) بتسجيل إصابات بهذه السلالة المسماة "NB.1.81" في عدة ولايات أميركية بينها نيويورك.



وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في أواخر آذار الماضي بين مسافرين قادمين من الخارج عبر مطارات وواشنطن وفيرجينيا ونيويورك، مع تسجيل حالات إضافية في أوهايو ورود آيلاند وهاواي.



ورغم قلة الحالات التي لا تسمح بتتبع دقيق لانتشارها، يحذر خبراء من سرعة انتشارها مقارنة بالسلالات السائدة حالياً.



وأصبح هذا المتحور السلالة المهيمنة في هذا العام، مما أدى إلى موجة إصابات واسعة في مختلف أنحاء . وفي ، سجلت السلطات أعلى معدل إصابات منذ عام، مع زيادة كبيرة في حالات دخول المستشفيات، حيث بلغت الحالات الحرجة 81 حالة و30 وفاة خلال أربعة أسابيع، معظمها بين كبار السن فوق 65 عاما.



وبحسب بيانات رسمية، تضاعفت نسبة مراجعي الطوارئ المصابين بكوفيد في الصين القارية من 7.5% إلى أكثر من 16% خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت نسبة المصابين في المستشفيات إلى أكثر من 6%. ومع ذلك، قللت السلطات من خطورة السلالة الجديدة، مؤكدة أنها لا تختلف عن المتحورات السابقة.



من جهتها، أشارت اختبارات المطارات الأميركية إلى أن المصابين بالسلالة الجديدة قدموا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وتايلاند وهولندا وإسبانيا وفيتنام وتايوان. وتشبه أعراض هذه السلالة الأعراض المعروفة لكوفيد-19 مثل السعال والتهاب الحلق والحمى والإرهاق.



وأكد خبراء أن السلالة الجديدة تتمتع "بميزة نمو" تجعلها أكثر قابلية للانتقال، لكنها لا تبدو أكثر حدة من سابقاتها. وفي هونغ كونغ، حذر مسؤولون صحيون من أن قد يكون تطور ليصبح أكثر قدرة على تجنب المناعة التي توفرها اللقاحات. (روسيا اليوم)