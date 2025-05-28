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إقتصاد

الإقتصاد الفرنسي ينمو بنسبة 0.1% بالمئة

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:13
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أظهرت بيانات نهائية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن اقتصاد البلاد نما قليلا في الربع الأول من العام، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1 بالمئة.
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وارتفعت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية 0.3 بالمئة، وهو المعدل عينه في الربع السابق.

وقال معهد الإحصاء إن معدل ادخار الأسر ارتفع إلى 18.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 18.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024.

وانخفضت هوامش ربح الشركات الفرنسية إلى 31.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، من 32 بالمئة في الربع السابق. (سكاي نيوز)
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