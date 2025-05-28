الإقتصاد الفرنسي ينمو بنسبة 0.1% بالمئة

Advertisement

أظهرت بيانات نهائية من والدراسات الاقتصادية أن اقتصاد البلاد نما قليلا في الربع الأول من العام، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1 بالمئة.وارتفعت القدرة الشرائية للأسر 0.3 بالمئة، وهو المعدل عينه في الربع السابق.وقال إن معدل ادخار الأسر ارتفع إلى 18.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 18.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024.وانخفضت هوامش ربح الشركات الفرنسية إلى 31.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، من 32 بالمئة في الربع السابق. (سكاي نيوز)