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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: نحن في حالة ترقّب وأيدينا على الزناد

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:19
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بعدما أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخاوفهم من أن تقرر إسرائيل توجيه ضربات إلى إيران من دون سابق إنذار، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أنه لو أُتيحت الفرصة لقدرات قواته الدفاعية لتظهر، "فسيرى العدوّ أبواب الجحيم تفتح لتحرق مصالحه بالنار". 
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في حين يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لم يحدد موعدها بعد، قال سلامي: "أيدينا على الزناد، ونحن في حالة ترقّب، وننتظر ارتكاب أي حماقة، وسيتلقّون فوراً رداً يجعلهم ينسون ماضيهم".

كما رأى في كلمة من طهران اليوم الأربعاء، أن على القادة الأميركيين أن يعلموا أن إيران مستعدة لكل سيناريو محتمل. (العربية) 
 
 

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