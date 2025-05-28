الحرس الثوري الإيراني: نحن في حالة ترقّب وأيدينا على الزناد

بعدما أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخاوفهم من أن تقرر توجيه ضربات إلى من دون سابق إنذار، أكد قائد ، ، أنه لو أُتيحت الفرصة لقدرات قواته الدفاعية لتظهر، "فسيرى العدوّ أبواب الجحيم تفتح لتحرق مصالحه بالنار".

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في حين يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لم يحدد موعدها بعد، قال سلامي: "أيدينا على ، ونحن في حالة ترقّب، وننتظر ارتكاب أي حماقة، وسيتلقّون فوراً رداً يجعلهم ينسون ماضيهم".



كما رأى في كلمة من اليوم الأربعاء، أن على أن يعلموا أن إيران مستعدة لكل سيناريو محتمل. (العربية)