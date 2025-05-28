وزير الخارجية الإيطالية لإسرائيل: طرد الفلسطينيين من غزة ليس خياراً مقبولا

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مع تدهور الأوضاع المعيشية في غزة المحاصر، حضّ أنتونيو مجددا على وقف ضرباتها، محذّرا من أن طرد من القطاع "لم يكن ولن يكون خيارا مقبولا".ورأى تاياني في كلمة ألقاها أمام اليوم الأربعاء، أن "رد فعل إسرائيل على هجوم في السابع من تشرين الاول 2023 اتّخذ أشكالا غير مقبولة".كما شدد على أن "القصف يجب أن يتوقف ويجب استئناف المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، ومعاودة احترام القانون الإنساني الدولي". وقال "رد فعل الحكومة المشروع على العمل الإرهابي المروع والعبثي يتخذ أشكالا مأسوية وغير مقبولة". (العربية)