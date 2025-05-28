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عربي-دولي
وزير الخارجية الإيطالية لإسرائيل: طرد الفلسطينيين من غزة ليس خياراً مقبولا
Lebanon 24
28-05-2025
|
05:50
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مع تدهور الأوضاع المعيشية في غزة المحاصر، حضّ
وزير الخارجية
الإيطالية
أنتونيو
تاياني
إسرائيل
مجددا على وقف ضرباتها، محذّرا من أن طرد
الفلسطينيين
من القطاع "لم يكن ولن يكون خيارا مقبولا".
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ورأى تاياني في كلمة ألقاها أمام
البرلمان
اليوم الأربعاء، أن "رد فعل إسرائيل على هجوم
حماس
في السابع من تشرين الاول 2023 اتّخذ أشكالا غير مقبولة".
كما شدد على أن "القصف يجب أن يتوقف ويجب استئناف المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، ومعاودة احترام القانون الإنساني الدولي". وقال "رد فعل الحكومة
الإسرائيلية
المشروع على العمل الإرهابي المروع والعبثي يتخذ أشكالا مأسوية وغير مقبولة". (العربية)
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