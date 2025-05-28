بمنشار كهربائي.. تعذيب تاجر بيتكوين على يد رجل أعمال أميركي في قلب نيويورك

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قررت الجنائية مساء الثلاثاء احتجاز دوبلاسي، المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين كارتوران، ورفضت القاضية جولييتا لوزانو طلب الإفراج عنه بكفالة مليون دولار.وخلال الجلسة، حاول محامي الدفاع سانفورد توكين إقناع المحكمة بالإفراج عن موكله، مشيرًا إلى أن دوبلاسي سلّم نفسه طوعاً إلى شرطة ، ما يثبت بحسب قوله عدم وجود نية للهرب، كما أبدى استعداده للإقامة مع والده ووضع سوار إلكتروني لتتبع تحركاته. إلا أن القاضية رأت أن خطورة التهم تستدعي إبقاءه موقوفًا لضمان حضوره جلسات المحاكمة، وأمرت بتسليم جواز سفره وفرض أمر حماية لصالح الضحية.ويواجه دوبلاسي اتهامات بالاختطاف والحجز غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة خطرة، وذلك بعد من تسليمه نفسه. وتشير التحقيقات إلى تورطه مع شريكه جون وولتز، الموقوف حاليًا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب كارتوران، الذي كان شريكًا لهما سابقًا في صندوق تحوط للاستثمار بالعملات الرقمية، بسبب خلافات مالية تتعلق بمحفظة بيتكوين مشفرة.وكشفت الشرطة عن تفاصيل مروعة للجريمة، حيث تعرض الضحية للضرب والتهديد بمنشار كهربائي بهدف إجباره على كشف كلمة مرور محفظته الرقمية. وقد تمكن كارتوران من الفرار بشق الأنفس يوم الجمعة الماضي، وطلب المساعدة من شرطي مرور، بينما كان حافي القدمين ومغطى بالجروح، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة لدوبلاسي يوم الجمعة، في حين سيمثل المتهم الأول جون وولتز أمام المحكمة في 24 أيار.القضية التي تجمع الرقمي والعنف الجسدي أثارت صدمة واسعة في الأوساط القانونية والمالية، وسط استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابساتها. (روسيا اليوم)