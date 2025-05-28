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البابا لاوون يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:10
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دعا البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في غزة وحث إسرائيل ومسلحي حركة حماس إلى "الاحترام الكامل" للقانون الإنساني الدولي.
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وقال البابا خلال العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "في قطاع غزة، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم القتلى، إلى السماء".

وأضاف "أجدد ندائي إلى المسؤولين.. أوقفوا القتال. أطلقوا سراح جميع الرهائن. واحترموا القانون الإنساني احتراما كاملا".

كما ناشد البابا لاوون، الذي انتُخب في الثامن من أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس، إنهاء الحرب في أوكرانيا. (سكاي نيوز عربية) 
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