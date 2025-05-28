البابا لاوون يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

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دعا البابا ، اليوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في غزة وحث ومسلحي حركة إلى "الاحترام الكامل" للقانون الإنساني الدولي.وقال البابا خلال العظة الأسبوعية في ساحة : "في ، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم القتلى، إلى السماء".وأضاف "أجدد ندائي إلى المسؤولين.. أوقفوا القتال. أطلقوا سراح جميع الرهائن. واحترموا القانون الإنساني احتراما كاملا".كما ناشد البابا لاوون، الذي انتُخب في الثامن من أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس، إنهاء الحرب في . (سكاي نيوز عربية)