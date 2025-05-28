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عربي-دولي
تقدم روسي في أوكرانيا.. مناطق جديدة تحت السيطرة
Lebanon 24
28-05-2025
|
06:14
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أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الأربعاء، أن قواتها تقدمت في مختلف جبهات القتال في شرق
أوكرانيا
، مشيرة إلى أنّ الجيش الروسي وسع سيطرته في مقاطعتي سومي ودونيتسك، بعد سيطرته على بلدتين جديدتين.
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وذكرت الوزارة أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على بلدة كوستيانتينيفكا في منطقة سومي القريبة من حدودها، وبلدة زيليني بول في منطقة
دونيتسك في أوكرانيا
.
وقالت الوزارة أيضاً إن "القوات الروسية حررت بلدتي كونستانتينوفكا في
مقاطعة سومي
، وزيلينويه
بوليه
في
جمهورية
دونيتسك الشعبية".
وكانت
روسيا
أعلنت، الاثنين، سيطرتها على قريتين في سومي، حيث قالت روسيا إنها تريد إنشاء "منطقة عازلة" لمنع التوغلات
الأوكرانية
في أراضيها.
وأوضح بيان الوزارة: "نتيجةً لأعمال قتالية نشطة، حررت وحدات تجمع قوات
الشمال
بلدة كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي".
وأضافت: "نتيجة للعمليات المكثفة والحاسمة التي نفذتها وحدات تجمع قوات الشرق، تم تحرير بلدة زيلينويه
بولي
في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كذلك، ذكرت الوزارة إن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
(سكاي نيوز عربية)
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