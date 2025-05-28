Advertisement

إقتصاد

قريباً.. سوريا تعيد افتتاح بورصتها المالية

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:23
A-
A+

Doc-P-1367039-638840357358043470.jpg
Doc-P-1367039-638840357358043470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
Advertisement
 
 
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
 
 
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.

ولفت برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏القادمة.

وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 كانون الأول "‏نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال". (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
بحضور هند صبري وهنا الزاهد.. شام الذهبي تُعيد افتتاح عيادتها
lebanon 24
28/05/2025 16:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السورية: نعمل على تنظيم زيارة لصندوق النقد لدمشق قريباً
lebanon 24
28/05/2025 16:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجعات بأكثر من 4% على سوق دبي المالي عند افتتاح الجلسة
lebanon 24
28/05/2025 16:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: بورصة تل أبيب تفتتح على انخفاض بنسبة 3.5% متأثرة بالرسوم الجمركية لترامب
lebanon 24
28/05/2025 16:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:19 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
08:49 | 2025-05-28
08:30 | 2025-05-28
08:21 | 2025-05-28
07:55 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24