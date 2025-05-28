قريباً.. سوريا تعيد افتتاح بورصتها المالية

قال السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق للأوراق المالية في 2 حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه (سانا).

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وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.

وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في ، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير ، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.



ولفت برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏ .



وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 كانون الأول "‏نظرا للحاجة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال". (الجزيرة نت)