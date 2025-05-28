أعلنت في محافظة بجنوب ، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة أمنية في مدينة جاسم الواقعة في الريف للمحافظة، تستهدف جمع السلاح العشوائي المنتشر في المنطقة وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

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وقال لمحافظة درعا -في بيان- إن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية ستشمل حملات دهم وتوقيفات بحق المطلوبين للأجهزة القضائية والأمنية.

وتأتي هذه الحملة بعد فقط من إعلان الداخلي في المحافظة تنفيذ حملات دهم لمخازن أسلحة في مدينة نوى درعا ، حيث ضبطت خلالها كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى "حصر السلاح بيد الدولة" ومنع استخدامه في النزاعات الفردية والعشائرية.

وفي السادس من آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.



وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول في مناطق عدة بسوريا.



وفي الثامن من كانون الأول 2024، بسطت فصائل سيطرتها على بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب ، و53 سنة من حكم عائلة .



وفي 29 كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة تعيين رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستو