هجوم.. اختراق إلكتروني يطالُ "أديداس"

أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية "أديداس" تعرضها لهجوم إلكتروني نجح خلاله أشخاص غير مصرح لهم بالوصول إلى البيانات الشخصية للعملاء، الذين تواصلوا في السابق مع خدمة عملاء الشركة.

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وتشمل المعلومات التي تمت سرقتها بشكل أساسي أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء.



إلا أن الشركة أوضحت أنه لم تتم سرقة أي كلمات مرور ولا بيانات بطاقات الائتمان ولا أي معلومات أخرى مرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء.



مع هذا، فقد كشفت الشركة أن عملية الاختراق تمت من خلال شبكة شركة خارجية تساعد في دعم العملاء، لافتة إلى أنها سارعت إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الاختراق، فور اكتشاف الحادثة، وأطلقت تحقيقاً شاملاً بدعم من خبراء الأمن السيبراني.



وأشارت إلى أنها بدأت إخطار الأفراد المتضررين، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية. (العربية)