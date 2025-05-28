لحظات بين الموت والحياة... شاهدوا ما فعله أحد العمال قبل انفجار مصنع في الصين! (فيديو)

📹 ثانية قبل الكارثة: عامل يقفز من الموت في انفجار مصنع بالصين
يُظهر مقطع فيديو متداول مروّع لحظة انفجار مصنع في الصين، حيث قفز عامل من ناقلة عملاقة قبل ثانية واحدة فقط من تحولها إلى كرة لهب ضخمة.
🔊 حتى الآن، لم تُعرف حالة العامل وما إذا كان قد نجا بعد هذا الحادث المروع. pic.twitter.com/sE6qmz8jlX
— قناة العالم (@v_alalamnews) May 27, 2025
📹 ثانية قبل الكارثة: عامل يقفز من الموت في انفجار مصنع بالصين
يُظهر مقطع فيديو متداول مروّع لحظة انفجار مصنع في الصين، حيث قفز عامل من ناقلة عملاقة قبل ثانية واحدة فقط من تحولها إلى كرة لهب ضخمة.
🔊 حتى الآن، لم تُعرف حالة العامل وما إذا كان قد نجا بعد هذا الحادث المروع. pic.twitter.com/sE6qmz8jlX