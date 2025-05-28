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عربي-دولي

لحظات بين الموت والحياة... شاهدوا ما فعله أحد العمال قبل انفجار مصنع في الصين! (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:58
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار كبير في مصنع شركة في الصين.
 
ويُظهر في الفيديو لحظة انفجار المصنع، حيث قفز عامل من ناقلة عملاقة قبل ثانية واحدة فقط من تحولها إلى كرة لهب ضخمة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين أسفر عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين. (سبوتنيك)
 
 
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