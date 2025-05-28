لحظات بين الموت والحياة... شاهدوا ما فعله أحد العمال قبل انفجار مصنع في الصين! (فيديو)

تداول رواد لحظة انفجار كبير في مصنع شركة في .

ويُظهر في الفيديو لحظة انفجار المصنع، حيث قفز عامل من ناقلة عملاقة قبل فقط من تحولها إلى كرة لهب ضخمة.

وذكر أن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات في شرقي الصين أسفر عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين. (سبوتنيك)