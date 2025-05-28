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ما هي شروط بوتين لوقف الحرب ضد أوكرانيا؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:07
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فيما يرتقب أن تسلم روسيا مذكرتها أو شروطها للسلام مع أوكرانيا إلى واشنطن وكييف قريبا وفق ما وعدت به سابقا، كشفت مصادر روسية مطلعة شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام.
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وأوضحت 3 مصادر روسية مطلعة على المفاوضات، أن في طليعة شروط بوتين لإنهاء الحرب "أن يتعهد القادة الغربيون كتابيًا بوقف توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا ورفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على بلاده، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

فيما أكد مصدر روسي رفيع المستوى مطلع على تفكير كبار مسؤولي في الكرملين، أن "بوتين مستعد للسلام، لكن ليس بأي ثمن". (العربية) 
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