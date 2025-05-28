ما هي شروط بوتين لوقف الحرب ضد أوكرانيا؟

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فيما يرتقب أن تسلم مذكرتها أو شروطها للسلام مع إلى وكييف قريبا وفق ما وعدت به سابقا، كشفت مصادر روسية مطلعة شروط للسلام.وأوضحت 3 مصادر روسية مطلعة على المفاوضات، أن في طليعة شروط لإنهاء الحرب "أن يتعهد الغربيون كتابيًا بوقف توسيع (الناتو) شرقًا ورفع جزء كبير من المفروضة على بلاده، وفق ما نقلت وكالة اليوم الأربعاء.فيما أكد مصدر روسي رفيع المستوى مطلع على تفكير كبار مسؤولي في ، أن "بوتين مستعد للسلام، لكن ليس بأي ثمن". (العربية)