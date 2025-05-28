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إقتصاد

غرفة التجارة والصناعة في ألمانيا: هناك مخاوف متزايدة من حدوث انكماش للناتج الاقتصادي

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:16
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أشارت تقديرات غرفة التجارة والصناعة في ألمانيا إلى عدم وجود بوادر تفيد بحدوث تعافٍ سريع في الاقتصاد الألماني.
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وقالت المديرة العامة للغرفة هيلينا ملنيكوف في برلين: "الانطلاقة الاقتصادية التي نتمناها جميعًا ويحتاج إليها بلدنا، لا تلوح في الأفق بعد".

وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من حدوث انكماش للناتج الاقتصادي الألماني للعام الثالث على التوالي، وهو ما سيكون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتابعت: "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لكي لا يكون هذا العام عامًا ضائعًا". (سكاي نيوز)
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