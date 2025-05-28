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زيلينسكي يرفض المفاوضات مع روسيا في هذا البلد

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:38
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أفادت صحيفة "سترانا" أن فلاديمير زيلينسكي رفض المفاوضات مع روسيا على الأراضي البيلاروسية، لأن "الصواريخ على بلاده انطلقت من هناك".
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وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تيليغرام": "روسيا اقترحت بيلاروسيا، لكن أوكرانيا رفضت لأن الصواريخ انطلقت منها، ودخلت القوات الروسية عبرها. كييف توافق على منصات محايدة مثل تركيا والفاتيكان وسويسرا". (روسيا اليوم)
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