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عربي-دولي
زيلينسكي يرفض المفاوضات مع روسيا في هذا البلد
Lebanon 24
28-05-2025
|
07:38
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أفادت صحيفة "سترانا" أن
فلاديمير زيلينسكي
رفض المفاوضات مع
روسيا
على الأراضي البيلاروسية، لأن "الصواريخ على بلاده انطلقت من هناك".
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وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تيليغرام": "روسيا اقترحت بيلاروسيا، لكن
أوكرانيا
رفضت لأن الصواريخ انطلقت منها، ودخلت القوات الروسية عبرها.
كييف
توافق على منصات محايدة مثل
تركيا
والفاتيكان وسويسرا". (روسيا اليوم)
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