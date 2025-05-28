زيلينسكي يرفض المفاوضات مع روسيا في هذا البلد

أفادت صحيفة "سترانا" أن رفض المفاوضات مع على الأراضي البيلاروسية، لأن "الصواريخ على بلاده انطلقت من هناك".

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وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تيليغرام": "روسيا اقترحت بيلاروسيا، لكن رفضت لأن الصواريخ انطلقت منها، ودخلت القوات الروسية عبرها. توافق على منصات محايدة مثل والفاتيكان وسويسرا". (روسيا اليوم)