إيران تعدم رجلاً متهما بالتجسس لإسرائيل

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واتهمته السلطات بمحاولة تجنيد موظفين ونقل بيانات مواقع حساسة من لصالح وكالة الاستخبارات . أعدم رجلا ثانيا متهما بالتجسس لصالح خلال شهر، بحسب ما أفادت به بوابة ميزان التابعة للسلطة القضائية يوم الأربعاء.واتهمته السلطات بمحاولة تجنيد موظفين ونقل بيانات مواقع حساسة من لصالح وكالة الاستخبارات .

وجاء في التقرير أنه سافر إلى الخارج عدة مرات "سيما إلى "، ولم يتم مزيد من التفاصيل.



وقالت ومقرها إن الرجل اعتقل قبل نحو ست سنوات.

وبحسب موقع المنظمة الإلكتروني، أعدمت السلطات 478 شخصا على الأقل في إيران العام الجاري حتى الآن.



وقبل شهر، نفذت إيران حكم الإعدام في رجل وصفه القضاء بأنه "جاسوس كبير".



وأفاد نشطاء حقوق الإنسان نقلا عن أقاربه آنذاك أنه خضع لمحاكمة غير عادلة وجرى انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب. (سكاي نيوز عربية)