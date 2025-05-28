على خلفية أحداث الساحل السوري.. عقوبات أوروبية على شخصين

أفادت "العربية" أن أدرج شخصين اثنين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من المتعلقة بحقوق الانسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.

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وأضافت أن أسماء الشخصين وهوية الكيانات قد تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن القرار شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي ورامي مخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السابقة بين أيار 2011 وكانون الأول 2024. (العربية)