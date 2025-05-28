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عربي-دولي

على خلفية أحداث الساحل السوري.. عقوبات أوروبية على شخصين

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:55
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أفادت "العربية" أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدرج شخصين اثنين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.
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وأضافت أن أسماء الشخصين وهوية الكيانات قد تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
إلى ذلك، أشارت إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي بشار الأسد ورامي مخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين أيار 2011 وكانون الأول 2024. (العربية) 
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