دولة عربيّة تضع خطة لجذب 100 مليار دولار

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عقد اجتماعا بحث خطة وطنية شاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب بخطة جذرية غير مسبوقة.وتتضمن الخطة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال سياسة نقدية واضحة، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة في التعامل مع المستثمرين.وتركز الخطة على عدة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة لجذب 100 مليار دولار، والصناعة باستثمارات تتراوح بين 1 و3 مليار دولار، والسياحة بإضافة 120 ألف غرفة فندقية، والصحة باستثمارات بين 30 و40 مليار دولار، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. (روسيا اليوم)