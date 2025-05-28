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عربي-دولي
الإمارات تستدعي سفير إسرائيل
Lebanon 24
28-05-2025
|
09:19
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استدعت الخارجية
الإماراتية
سفير
إسرائيل
لديها لتبلغه إدانة "
الإمارات
الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الأشقاء
الفلسطينيين
التي شهدتها باحات
المسجد الأقصى
والحي الإسلامي في
المدينة القديمة
".
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وأكدت الإمارات أن هذه "الممارسات التعسفية، تعد استفزازاً وتحريضاً خطيراً تجاه
المسلمين
، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المدينة المقدسة"، مشددة على أن" الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل
المجتمع الدولي
بأسره"، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات في وقت يتطلب التركيز على إنهاء المأساة في
قطاع غزة
.
وطالبت الإمارات الحكومة
الإسرائيلية
بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع استغلال
القدس
لأجندات العنف والتطرف والتحريض. كما أكدت أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.
وأكدت الوزارة أهمية احترام دور
الأردن
في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات
إدارة أوقاف القدس
وشؤون
المسجد
الأقصى
ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وشددت الوزارة على رفض
دولة الإمارات
القاطع لكافة الممارسات المخالفة للقرارات الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد، وأهمية احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى، وتوفير الحماية الكاملة لكافة المقدسات
الدينية
في القدس، التي تُعتبر رمزًا للتعايش والسلام. (العربية)
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