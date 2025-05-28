الإمارات تستدعي سفير إسرائيل

استدعت الخارجية سفير لديها لتبلغه إدانة " الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الأشقاء التي شهدتها باحات والحي الإسلامي في ".

Advertisement

وأكدت الإمارات أن هذه "الممارسات التعسفية، تعد استفزازاً وتحريضاً خطيراً تجاه ، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المدينة المقدسة"، مشددة على أن" الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل بأسره"، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات في وقت يتطلب التركيز على إنهاء المأساة في .



وطالبت الإمارات الحكومة بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع استغلال لأجندات العنف والتطرف والتحريض. كما أكدت أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.



وأكدت الوزارة أهمية احترام دور في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات وشؤون ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.



وشددت الوزارة على رفض القاطع لكافة الممارسات المخالفة للقرارات الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد، وأهمية احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى، وتوفير الحماية الكاملة لكافة المقدسات في القدس، التي تُعتبر رمزًا للتعايش والسلام. (العربية)