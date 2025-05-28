بشأن الكهرباء... هذا ما ستشهده سوريا غداً

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من المقرر أن توقع الحكومة غدا اتفاقية مع أربع شركات لتوسيع شبكة الكهرباء بطاقة 5000 ميغاواط لمضاعفة الطاقة الكهربائية في .وسيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بإطلاق مبادرة إحياء الطاقة في سوريا في السوري، وفقا لدعوة إعلامية استلمتها شركة "يو سي سي" القابضة ، والتي ستكون وحدتها "يو سي سي كونسيشن إنفستمنتس" المطور للمشروع.