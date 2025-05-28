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إقتصاد

بشأن الكهرباء... هذا ما ستشهده سوريا غداً

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:37
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من المقرر أن توقع الحكومة السورية غدا اتفاقية مع أربع شركات لتوسيع شبكة الكهرباء بطاقة 5000 ميغاواط لمضاعفة الطاقة الكهربائية في سوريا.
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وسيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بإطلاق مبادرة إحياء الطاقة في سوريا في القصر الرئاسي السوري، وفقا لدعوة إعلامية استلمتها شركة "يو سي سي" القابضة القطرية، والتي ستكون وحدتها "يو سي سي كونسيشن إنفستمنتس" المطور الرئيسي للمشروع.

كما ستشمل الصفقة شركة "كاليون جي إي إس إنرغي ياتيريملاري"، وشركة "جنكيز إنرغي"، وشركة "باور إنترناشونال يو إس إيه". (روسيا اليوم)
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