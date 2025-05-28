ميرتس: سنساعد أوكرانيا في إنتاج صواريخ بعيدة المدى

أعلن المستشار الألماني ميرتس أن بلاده ستساعد لكي تصنع على أراضيها صواريخ بعيدة المدى يمكنها إصابة أهداف داخل .

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وقال ميرتس خلال مؤتمر صحافي عقده في مع الرئيس الأوكراني إن "وزيري دفاعنا سيوقعان اليوم اتفاق لحيازة أنظمة صاروخية بعيدة المدى أوكرانية الصنع.. لن يكون هناك سقف للمدى، ما سيمكِّن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل تام بما في ذلك ضد أهدف عسكرية خارج أراضيها الوطنية".



والتقى المستشار الألماني الذي تعهّد تقديم دعم كبير لكييف في مواجهة روسيا. (العربية)