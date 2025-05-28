الكرملين: التقدّم في التسويّة الأوكرانيّة تحقّق بفضل ترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، أن التقدم في عملية التسوية تحقق جزئيا، بفضل الجهود الشخصية للرئيس الأميركي .

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وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، تعليقاً على عمل وأوكرانيا في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات في إسطنبول: "العمل مستمر، سيتبادل الطرفان قريباً مشاريع مذكرات تفاهم". (سبوتنيك)