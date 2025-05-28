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بالصور... ترميم مرقد حاخام يهودي وسط بغداد

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:25
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في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، يرمم عمال مرقد حاخام من القرن السابع، في سعي آخر لأبناء الطائفة اليهودية لإحياء تراثها الذي تلاشى على مرّ العقود.
ويعمل ممثلون عن الطائفة اليهودية العراقية منذ أسابيع على ترميم مرقد الحاخام إسحاق جاؤون، بعد عقود من الإهمال، والتخريب وهجرة اليهود من العراق.
وكانت الجالية اليهودية في العراق واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط. غير أن عدد أعضائها تقلّص اليوم في البلاد التي يبلغ  سكانها أكثر من 46 مليون نسمة، إلى عشرات فقط غالبيتهم في إقليم كردستان. (الامارات 24)
 
 
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