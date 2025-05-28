بالصور... ترميم مرقد حاخام يهودي وسط بغداد

في أحد أحياء العاصمة ، يرمم عمال مرقد حاخام من القرن السابع، في سعي آخر لأبناء لإحياء تراثها الذي تلاشى على مرّ العقود.

ويعمل ممثلون عن الطائفة العراقية منذ أسابيع على ترميم مرقد الحاخام جاؤون، بعد عقود من الإهمال، والتخريب وهجرة من .

وكانت الجالية اليهودية في العراق واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في . غير أن عدد أعضائها تقلّص اليوم في البلاد التي يبلغ سكانها أكثر من 46 مليون نسمة، إلى عشرات فقط غالبيتهم في . (الامارات 24)