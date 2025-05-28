بالصور... ترميم مرقد حاخام يهودي وسط بغداد

رئيسة الطائفة اليهودية في #العراق خالدة إلياهو التي بقيت في البلاد لوكالة فرانس برس عن ترميم مرقد الحاخام إسحاق جاؤون :
* كان مكبا للنفايات ولم يكن بإمكاننا إعادة إعماره
* تلقينا الضوء الأخضر من السلطات لبدء عمليات ترميم المرقد
* مبلغ الترميم هو حوالي 150 الف دولار تتكفل به… pic.twitter.com/JYZB8sxeNa
— Saman Dawod سامان داود 🇮🇶🇩🇪 (@saman1dawod) May 28, 2025
رئيسة الطائفة اليهودية في #العراق خالدة إلياهو التي بقيت في البلاد لوكالة فرانس برس عن ترميم مرقد الحاخام إسحاق جاؤون :
* كان مكبا للنفايات ولم يكن بإمكاننا إعادة إعماره
* تلقينا الضوء الأخضر من السلطات لبدء عمليات ترميم المرقد
* مبلغ الترميم هو حوالي 150 الف دولار تتكفل به… pic.twitter.com/JYZB8sxeNa