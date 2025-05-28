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عن مصير محمد السنوار... مصدر أمنيّ إسرائيليّ يردّ على نتنياهو

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:48
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بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أمام الكنيست أنّ "إسرائيل قتلت محمد السنوار"، قال مصدر أمنيّ لصحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إنّه "خلافا لتصريحات بنيامين نتنياهو، فإنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تؤكد إغتيال محمد السنوار".
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