عن مصير محمد السنوار... مصدر أمنيّ إسرائيليّ يردّ على نتنياهو

بعدما الإسرائيليّ أمام أنّ " قتلت "، قال مصدر أمنيّ لصحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إنّه "خلافا لتصريحات ، فإنّ أجهزة الأمن لم تؤكد إغتيال محمد ".

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