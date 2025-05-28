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حماس تعلن التوصل لاتفاق مع ويتكوف على إطار وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:24
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قالت حركة حماس، الأربعاء، إنها اتفقت مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على إطار عام لوقف إطلاق النار في غزة.
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وأوضحت حماس في بيان إن "آخر تلك الجهود التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شئون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

وذكرت أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح عشرة من الرهائن الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، قائلة إنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار. (سكاي نيوز)
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