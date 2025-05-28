Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يواصل استهدافاته وعملياته في غزة

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:08
A-
A+

Doc-P-1367162-638840539615452455.png
Doc-P-1367162-638840539615452455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها ضد حماس في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى تدمير منصّة لإطلاق القذائف استُخدمت مؤخرًا في استهداف مستوطنة كيسوفيم.

وأضاف الجيش في بيان أنّ "طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت المنصة التي أطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة يوم الإثنين الماضي".

وأوضح أن "قوات الفرقة الميدانية قامت أيضًا بتصفية مسلحين قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات قنص وهجمات باستخدام صواريخ مضادة للدروع"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو نفذ خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات المواقع في قطاع غزة".


وأضاف: "شملت هذه الغارات عناصر مسلحة، ومبانٍ تستخدم لأغراض عسكرية، ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع، إضافة إلى مستودعات أسلحة وبُنى تحتية أخرى تابعة لمنظمات مسلحة"، مؤكدا أنه "سيواصل العمل بحزم لإزالة أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل".
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في غزة
lebanon 24
28/05/2025 21:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل العملية البرية في حيي تل السلطان والشابورة إلى جانب مشارف خان يونس
lebanon 24
28/05/2025 21:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع مخطوفينا الأحياء والأموات
lebanon 24
28/05/2025 21:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع مخطوفينا الأحياء والأموات
lebanon 24
28/05/2025 21:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:03 | 2025-05-28
13:26 | 2025-05-28
13:20 | 2025-05-28
13:00 | 2025-05-28
12:51 | 2025-05-28
12:40 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24