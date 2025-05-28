بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يواصل استهدافاته وعملياته في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها ضد حماس في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى تدمير منصّة لإطلاق القذائف استُخدمت مؤخرًا في استهداف مستوطنة كيسوفيم.
وأضاف الجيش في بيان أنّ "طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت المنصة التي أطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة يوم الإثنين الماضي".
#عاجل قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في أنحاء قطاع #غزة وتدمر المنصة التي أُطلقت منها القذائف باتجاه كيسوفيم في وقت سابق هذا الأسبوع
⭕️ قامت طائرات سلاح الجو بتدمير المنصة التي أُطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات المناورة داخل قطاع غزة… pic.twitter.com/2O6oRvGycz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2025
#عاجل قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في أنحاء قطاع #غزة وتدمر المنصة التي أُطلقت منها القذائف باتجاه كيسوفيم في وقت سابق هذا الأسبوع
⭕️ قامت طائرات سلاح الجو بتدمير المنصة التي أُطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات المناورة داخل قطاع غزة… pic.twitter.com/2O6oRvGycz