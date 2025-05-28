بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يواصل استهدافاته وعملياته في غزة

قال الجيش إن قواته تواصل عملياتها ضد في مختلف مناطق ، مشيرًا إلى تدمير منصّة لإطلاق القذائف استُخدمت مؤخرًا في استهداف مستوطنة كيسوفيم.



وأضاف الجيش في بيان أنّ "طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت المنصة التي أطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات المنتشرة داخل قطاع غزة يوم الإثنين الماضي".



وأوضح أن "قوات الفرقة الميدانية قامت أيضًا بتصفية مسلحين قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات قنص وهجمات باستخدام صواريخ مضادة للدروع"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو نفذ خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات المواقع في قطاع غزة".





وأضاف: "شملت هذه عناصر مسلحة، ومبانٍ تستخدم لأغراض عسكرية، ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع، إضافة إلى مستودعات أسلحة وبُنى تحتية أخرى تابعة لمنظمات مسلحة"، مؤكدا أنه "سيواصل العمل بحزم لإزالة أي تهديد يستهدف مواطني ".

#عاجل قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في أنحاء قطاع #غزة وتدمر المنصة التي أُطلقت منها القذائف باتجاه كيسوفيم في وقت سابق هذا الأسبوع



⭕️ قامت طائرات سلاح الجو بتدمير المنصة التي أُطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة كيسوفيم والقوات المناورة داخل قطاع غزة… pic.twitter.com/2O6oRvGycz — (@AvichayAdraee) May 28, 2025 Advertisement