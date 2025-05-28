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عربي-دولي
روسيا تقترح على أوكرانيا موعدًا ومكانًا جديدَين للتفاوض
Lebanon 24
28-05-2025
|
11:40
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات،
فلاديمير ميدينسكي
، أنه
بادر
بالاتصال بوزير الدفاع الأوكراني
رستم عميروف
، واقترح موعدًا ومكانًا محددين لعقد اجتماع بهدف تبادل مذكرات تتعلّق بتسوية النزاع.
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وقال ميدينسكي في بيان: "قرأت خبرا تنشره جميع الوكالات العالمية يفيد بأن رستم عميروف هو الذي اتصل بي بخصوص المذكرة التي لم نعدها بعد، كما يُزعم. وكأن
الروس
لا ينجزون الأمر، سأعلق: كل شيء كان تقريبا كما ذكر، لكن بالعكس".
وأضاف: "أنا الذي اتصلت اليوم بعميروف واقترحت عليه موعدا ومكانا محددين للقاء لتبادل المذكرات. هناك، وعلى الفور، نحن مستعدون لبدء مناقشة جوهرية وهادفة لكل بند من بنود الاتفاقية المجمعة حول وقف إطلاق النار المستقبلي".
وأكد أن "الجانب الأوكراني ذهب للتشاور. يبدو أن التشاور طال. نحن في انتظار تأكيدهم
في أسرع وقت ممكن
، ومستعدون للقاء شخصي في الموعد الذي حددناه - خلال الأيام القليلة المقبلة - والبدء في العمل. من أجل مصلحة السلام طويل الأمد وإنقاذ الأرواح".
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