روسيا تقترح على أوكرانيا موعدًا ومكانًا جديدَين للتفاوض

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وقال ميدينسكي في بيان: "قرأت خبرا تنشره جميع الوكالات العالمية يفيد بأن رستم عميروف هو الذي اتصل بي بخصوص المذكرة التي لم نعدها بعد، كما يُزعم. وكأن لا ينجزون الأمر، سأعلق: كل شيء كان تقريبا كما ذكر، لكن بالعكس".وأضاف: "أنا الذي اتصلت اليوم بعميروف واقترحت عليه موعدا ومكانا محددين للقاء لتبادل المذكرات. هناك، وعلى الفور، نحن مستعدون لبدء مناقشة جوهرية وهادفة لكل بند من بنود الاتفاقية المجمعة حول وقف إطلاق النار المستقبلي".وأكد أن "الجانب الأوكراني ذهب للتشاور. يبدو أن التشاور طال. نحن في انتظار تأكيدهم ، ومستعدون للقاء شخصي في الموعد الذي حددناه - خلال الأيام القليلة المقبلة - والبدء في العمل. من أجل مصلحة السلام طويل الأمد وإنقاذ الأرواح".