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عربي-دولي

بشأن اتخاذ إجراءات ضدّ إيران... ترامب يُحذّر نتنياهو

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:26
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي إجراء ضد إيران
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الابيض:  "قلت لنتنياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة".

تابع "أخبرت نتنياهو أنه من غير المناسب اتخاذ إجراء ضد إيران لأننا نجري محادثات جيدة للغاية.. قريبون للغاية من التوصل لحل وهذا يمكن أن يتغير".

أضاف ترامب "أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة".

وأكد أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة".
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