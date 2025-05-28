بشأن اتخاذ إجراءات ضدّ إيران... ترامب يُحذّر نتنياهو

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وقال للصحفيين في البيت الابيض: "قلت لنتنياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة".تابع "أخبرت أنه من غير المناسب اتخاذ إجراء ضد إيران لأننا نجري محادثات جيدة للغاية.. قريبون للغاية من التوصل لحل وهذا يمكن أن يتغير".أضاف ترامب "أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة".وأكد أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة".