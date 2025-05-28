في مكة… موقف صعب لحاج إيراني ينتهي بإنقاذ حياته (صورة)

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أنقذ فريق طبي حاجاً إيرانياً في من جلطة قلبية، حيث أجريت له عملية عاجلة خلال الساعة الذهبية الأولى من إصابته، ما أسهم في منع حدوث مضاعفات له، وتماثله للشفاء السريع لاستكمال مناسك الحج.يأتي ذلك استمراراً للجهود النوعية التي تقدمها الجهات الصحية لتوفير الرعاية الطبية التخصصية لضيوف ، وفق أعلى معايير الجودة، وبأيدي كوادر وطنية مؤهلة، وتجهيزات متطورة؛ وفي إطار الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة للحجاج.وأوضح «تجمع مكة المكرمة الصحي» في بيان، أن الحاج كان يعاني من جلطة قلبية حادة مصحوبة بألم صدري عند قدومه إلى قسم الطوارئ بمدينة الطبية، منوهاً بأن الفريق الطبي قيَّم الحالة تقييماً عاجلاً، وقرَّر التدخل الجراحي الفوري خلال الساعة الأولى.وأكد البيان أن تطبيق بروتوكولات العلاج ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي، أنقذ ، مضيفاً أن حالته مستقرة حالياً بعد الجراحة دون تسجيل أي مضاعفات، وهو في طور التعافي، ويتوقع التحاقه بحملته خلال الأيام لاستكمال المناسك. (الشرق الأوسط)