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عربي-دولي

في مكة… موقف صعب لحاج إيراني ينتهي بإنقاذ حياته (صورة)

Lebanon 24
28-05-2025 | 14:03
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أنقذ فريق طبي سعودي حاجاً إيرانياً في مكة المكرمة من جلطة قلبية، حيث أجريت له عملية عاجلة خلال الساعة الذهبية الأولى من إصابته، ما أسهم في منع حدوث مضاعفات له، وتماثله للشفاء السريع لاستكمال مناسك الحج.
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يأتي ذلك استمراراً للجهود النوعية التي تقدمها الجهات الصحية السعودية لتوفير الرعاية الطبية التخصصية لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة، وبأيدي كوادر وطنية مؤهلة، وتجهيزات متطورة؛ وفي إطار الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة المملكة للحجاج.

وأوضح «تجمع مكة المكرمة الصحي» في بيان، أن الحاج كان يعاني من جلطة قلبية حادة مصحوبة بألم صدري عند قدومه إلى قسم الطوارئ بمدينة الملك عبد الله الطبية، منوهاً بأن الفريق الطبي قيَّم الحالة تقييماً عاجلاً، وقرَّر التدخل الجراحي الفوري خلال الساعة الأولى.

وأكد البيان أن تطبيق بروتوكولات العلاج ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي، أنقذ حياة الحاج، مضيفاً أن حالته مستقرة حالياً بعد الجراحة دون تسجيل أي مضاعفات، وهو في طور التعافي، ويتوقع التحاقه بحملته خلال الأيام القادمة لاستكمال المناسك. (الشرق الأوسط)
حالة الحاج <a class='entities-links' href='/entity/159826643/الإيراني/ar/1?utm_term=PublicFigures-الإيراني&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الإيراني&id=115411&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الإيراني</a> مستقرة بعد الجراحة وهو في طور التعافي (واس)
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