Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُكذّب واشنطن: لم نُسلّم اتفاق سلام لأحد

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1367228-638840639373311455.png
Doc-P-1367228-638840639373311455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا في إسطنبول على تبادل الوثائق مباشرة بشأن رؤية الطرفين للتسوية ومناقشتها في الجولة المقبلة من المفاوضات.
Advertisement

وفي تعليقها على تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، حول نقل مزعوم لبنود اتفاقية سلام إلى الولايات المتحدة، قالت زاخاروفا إن روسيا تجهل هذه المزاعم.

وكان كيلوغ صرح سابقا أن الإدارة الأميركية تلقت من كييف قائمة شروط لتسوية النزاع مع روسيا.

وأكدت زاخاروفا: "لا نعرف ما الذي سلمه الجانب الأوكراني ولمن".

وأضافت: "ينطلق وفدنا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 16 أيار خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول. اتفقنا على أن يُعدّ كل طرف - روسيا وأوكرانيا - رؤيته الخاصة لآليات التسوية ووقف إطلاق النار، وبعد ذلك سيتبادلان الوثائق ذات الصلة مباشرة ويناقشانها في الجولة التالية. لم تكن لدينا أي اتفاقات بشأن وساطة الولايات المتحدة أو دول أخرى".
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع تكذب الأنباء المتداولة حول مفاوضات مع الجيش السوداني
lebanon 24
29/05/2025 02:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: يتعيّن التوصّل إلى اتّفاق سلام بين روسيا وأكرانيا قريباً
lebanon 24
29/05/2025 02:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: نسعى جاهدين للحصول على ضمانات أمنية في إطار أي اتفاق سلام مع روسيا
lebanon 24
29/05/2025 02:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن ستطلب اعترافا من روسيا بحق أوكرانيا في امتلاك جيش وصناعة دفاعية ضمن اتفاق سلام محتمل
lebanon 24
29/05/2025 02:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-05-28
16:40 | 2025-05-28
16:30 | 2025-05-28
16:00 | 2025-05-28
15:30 | 2025-05-28
15:20 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24