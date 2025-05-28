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عربي-دولي
روسيا تُكذّب واشنطن: لم نُسلّم اتفاق سلام لأحد
Lebanon 24
28-05-2025
|
11:59
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
إن
روسيا
وأوكرانيا اتفقتا في إسطنبول على تبادل الوثائق مباشرة بشأن رؤية الطرفين للتسوية ومناقشتها في الجولة المقبلة من المفاوضات.
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وفي تعليقها على تصريحات
المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي إلى
أوكرانيا
،
كيث كيلوغ
، حول نقل مزعوم لبنود اتفاقية سلام إلى
الولايات المتحدة
، قالت زاخاروفا إن روسيا تجهل هذه المزاعم.
وكان كيلوغ صرح سابقا أن
الإدارة الأميركية
تلقت من
كييف
قائمة شروط لتسوية النزاع مع روسيا.
وأكدت زاخاروفا: "لا نعرف ما الذي سلمه الجانب الأوكراني ولمن".
وأضافت: "ينطلق وفدنا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 16 أيار خلال المفاوضات الروسية
الأوكرانية
المباشرة في إسطنبول. اتفقنا على أن يُعدّ كل طرف - روسيا وأوكرانيا - رؤيته الخاصة لآليات التسوية ووقف إطلاق النار، وبعد ذلك سيتبادلان الوثائق ذات الصلة مباشرة ويناقشانها في الجولة التالية. لم تكن لدينا أي اتفاقات بشأن وساطة الولايات المتحدة أو دول أخرى".
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