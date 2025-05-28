روسيا تُكذّب واشنطن: لم نُسلّم اتفاق سلام لأحد

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وفي تعليقها على تصريحات للرئيس الأميركي إلى ، ، حول نقل مزعوم لبنود اتفاقية سلام إلى ، قالت زاخاروفا إن روسيا تجهل هذه المزاعم.وكان كيلوغ صرح سابقا أن تلقت من قائمة شروط لتسوية النزاع مع روسيا.وأكدت زاخاروفا: "لا نعرف ما الذي سلمه الجانب الأوكراني ولمن".وأضافت: "ينطلق وفدنا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 16 أيار خلال المفاوضات الروسية المباشرة في إسطنبول. اتفقنا على أن يُعدّ كل طرف - روسيا وأوكرانيا - رؤيته الخاصة لآليات التسوية ووقف إطلاق النار، وبعد ذلك سيتبادلان الوثائق ذات الصلة مباشرة ويناقشانها في الجولة التالية. لم تكن لدينا أي اتفاقات بشأن وساطة الولايات المتحدة أو دول أخرى".