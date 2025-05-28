ترامب يعبّر عن تردده بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

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عبّر الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، عن تردده بشأن فرض عقوبات جديدة على بسبب الحرب في ، قائلاً إنه لا يريد أن تتعارض مع التوصل إلى وقف إطلاق النار.وفي حديثه مع الصحافيين بالمكتب البيضاوي، قال عن العقوبات: " أعتقد أنني على وشك التوصل إلى اتفاق، فأنا لا أريد إفساد الأمر بفعل ذلك"، وفق .كما أضاف أن ، ربما تعمد تأخير المفاوضات بشأن وقف النار في الحرب بأوكرانيا، معبراً عن خيبة أمله بسبب القصف الروسي.وقال: "سنكتشف ما إذا كان يتلاعب بنا أم لا، وإذا كان يفعل ذلك، فسنرد بشكل مختلف قليلاً".يشار إلى أن ترامب كان وجه انتقادات لبوتين، معتبراً أنه "فقد رشده، وبات يلعب بالنار"، لرفضه مفاوضات السلام ووقف الحرب مع أوكرانيا.فيما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي بأنه قد يفرض عقوبات جديدة على أو ينسحب من وساطته بين روسيا وأوكرانيا، في حال وصلت مساعي لدفع البلدين إلى هدنة مؤقتة، لطريق مسدود. (العربية)