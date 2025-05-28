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عربي-دولي

ترامب يعبّر عن تردده بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

Lebanon 24
28-05-2025 | 14:50
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عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تردده بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلاً إنه لا يريد أن تتعارض العقوبات مع التوصل إلى وقف إطلاق النار.
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وفي حديثه مع الصحافيين بالمكتب البيضاوي، قال ترامب عن العقوبات: "إذا كنت أعتقد أنني على وشك التوصل إلى اتفاق، فأنا لا أريد إفساد الأمر بفعل ذلك"، وفق رويترز.

كما أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما تعمد تأخير المفاوضات بشأن وقف النار في الحرب بأوكرانيا، معبراً عن خيبة أمله بسبب القصف الروسي.

وقال: "سنكتشف ما إذا كان يتلاعب بنا أم لا، وإذا كان يفعل ذلك، فسنرد بشكل مختلف قليلاً".
يشار إلى أن ترامب كان وجه انتقادات لبوتين، معتبراً أنه "فقد رشده، وبات يلعب بالنار"، لرفضه مفاوضات السلام ووقف الحرب مع أوكرانيا.

فيما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي بأنه قد يفرض عقوبات جديدة على موسكو أو ينسحب من وساطته بين روسيا وأوكرانيا، في حال وصلت مساعي واشنطن لدفع البلدين إلى هدنة مؤقتة، لطريق مسدود. (العربية)
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