وزير الصحة السوداني يعلن تطعيم جميع الولايات المهددة بالكوليرا

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كما قال "إن التدخلات العاجلة أدت إلى تقليل نسبة الإصابات في الكوليرا، مشيرا إلى أن وباء الكوليرا انتشر بصورة واسعة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ووصلت أعداد الإصابات إلى 1000 يوميا، و40 حالة وفاة في اليوم. جاء ذلك لدى تفقده مراكز العزل لمرضى الكوليرا بمدينة أم درمان".وكشفت لرعاية الطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، عن تزايد مطرد في حالات الإصابة بالكوليرا بالخرطوم.وتتضارب إحصائيات الكوليرا في الخرطوم، حيث تقول ، إن الإصابات خلال أسبوع بلغت 2729 حالة تشمل 172 وفاة، فيما تفيد اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بأن الحالات في أم درمان وصلت إلى 1335 إصابة و500 وفاة، بينما تتحدث عن 6223 حالة.