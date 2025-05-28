بعد تجميد "رسوم ترامب".. أول تعليق من البيت الأبيض

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ " تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".



وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. ندّد متحدث باسم ، الخميس، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها على كل المنتجات الداخلة إلى .وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ " تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده.

وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" إنّ وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات.



وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".

وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ "قانون الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير معهود". (العربية)