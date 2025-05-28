بعد الانتقادات الحادة.. ألمانيا: نلتزم بأمن إسرائيل

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تراجعت عن لهجتها الحادة التي استخدمتها لتوصيف حرب غزة مؤخرا، و اعتبرت تغيرا في موقف تجاه .وأكد الألماني يوهان فاديفول، أن بلاده "تظل ملتزمة بأمن إسرائيل"، مدافعا عن موقف في مقابلة مع شبكة " " الأميركية.وقال فاديفول: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل. نحن شركاء مقربون لإسرائيل، ليس فقط بسبب التاريخ بل نحن مسؤولون عن أمن ووجود إسرائيل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت برلين تعيد النظر في سياستها تجاه .وفي الوقت عينه، أقر فاديفول بتدهور الأوضاع الإنسانية في .وقال: "الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء، لذلك نطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم التعبير عنه "بشكل واضح جدا".