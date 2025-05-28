Advertisement

عربي-دولي

بعد الانتقادات الحادة.. ألمانيا: نلتزم بأمن إسرائيل

Lebanon 24
28-05-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1367354-638840962104514831.jpg
Doc-P-1367354-638840962104514831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت ألمانيا عن لهجتها الحادة التي استخدمتها لتوصيف حرب غزة مؤخرا، و اعتبرت تغيرا في موقف برلين تجاه إسرائيل.
Advertisement

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن بلاده "تظل ملتزمة بأمن إسرائيل"، مدافعا عن موقف الحكومة الألمانية في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقال فاديفول: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل. نحن شركاء مقربون لإسرائيل، ليس فقط بسبب التاريخ بل نحن مسؤولون عن أمن ووجود إسرائيل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت برلين تعيد النظر في سياستها تجاه تل أبيب.

وفي الوقت عينه، أقر فاديفول بتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال: "الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء، لذلك نطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم التعبير عنه "بشكل واضح جدا".
 
ورغم ذلك، شدد فاديفول على أن "تضامن ألمانيا مع إسرائيل لا يزال قائما ولم يتغير". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل في ألمانيا: نأخذ انتقادات المستشار الألماني لتصرفات إسرائيل بغزة على محمل الجد
lebanon 24
29/05/2025 08:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة تلتزم بأمن إسرائيل ومساعدتها على تطوير قدراتها الدفاعية
lebanon 24
29/05/2025 08:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار وأوامر التهجير والقصف الإسرائيلي المكثف
lebanon 24
29/05/2025 08:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الانتقادات لصورته بزي البابا... كيف علّق ترامب؟
lebanon 24
29/05/2025 08:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:49 | 2025-05-29
00:35 | 2025-05-29
23:49 | 2025-05-28
23:37 | 2025-05-28
23:24 | 2025-05-28
23:22 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24