إدارة ترامب تستأنف قرار المحكمة الفيدرالية

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استأنفت ، الخميس، قرار بتجميد الرسوم الجمركية.وقبلها ندّد متحدث باسم بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها على جميع المنتجات الداخلة إلى .وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ " تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. (العربية)