على خلفية أحداث الساحل.. عقوبات أوروبية على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها

أعلن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل مسلحة واثنين من قادتها، شملت تجميد الأصول وحظر السفر داخل .

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وجاء ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.



واستهدفت الأوروبية "فرقة "، و"فرقة " (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة".



كما طالت العقوبات، (المعروف بـ" ")، سليمان شاه، وسيف بولاد ، قائد فرقة الحمزة.



واتهم الاتحاد هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية. (روسيا اليوم)