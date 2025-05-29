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عربي-دولي

على خلفية أحداث الساحل.. عقوبات أوروبية على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها

Lebanon 24
29-05-2025 | 00:49
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أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل مسلحة سورية واثنين من قادتها، شملت تجميد الأصول وحظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
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وجاء ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.

 واستهدفت العقوبات الأوروبية "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة".

كما طالت العقوبات، محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.

واتهم الاتحاد الأوروبي هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية. (روسيا اليوم) 
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