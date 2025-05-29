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عربي-دولي

إسرائيل تقر إنشاء 22 مستوطنة جديدة.. قرار ينسف فرص الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
29-05-2025 | 01:13
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في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، موافقة الوزراء على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إقامة تجمعات سكنية وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.
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وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار يمثل "لحظة تاريخية"، مشيرة إلى أن الخطوة ستُعزز ما وصفته بـ"السيطرة الاستراتيجية على يهودا والسامرة"، في إشارة إلى التسمية التوراتية للضفة الغربية، وستساهم في "منع قيام دولة فلسطينية".

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بدعمه القوي لحركة المستوطنين، أن "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مضيفًا: "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".

أما وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، فرأى في القرار "تعزيزًا للقبضة الإسرائيلية على الأرض"، معتبرًا إياه "ردًا حاسمًا على الإرهاب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
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