إسرائيل تقر إنشاء 22 مستوطنة جديدة.. قرار ينسف فرص الدولة الفلسطينية

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في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت ، اليوم الخميس، موافقة الوزراء على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في المحتلة، تشمل إقامة تجمعات سكنية وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار يمثل "لحظة تاريخية"، مشيرة إلى أن الخطوة ستُعزز ما وصفته بـ"السيطرة الاستراتيجية على والسامرة"، في إشارة إلى التسمية التوراتية للضفة الغربية، وستساهم في "منع قيام دولة فلسطينية".واعتبر ، ، المعروف بدعمه القوي لحركة المستوطنين، أن "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة "، مضيفًا: "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".أما ، ، فرأى في القرار "تعزيزًا للقبضة على الأرض"، معتبرًا إياه "ردًا حاسمًا على الإرهاب الفلسطيني"، وفق تعبيره.