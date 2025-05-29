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تحطم طائرة للبحرية في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
29-05-2025 | 01:39
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية  للأنباء اليوم الخميس، نقلًا عن سلطات الإطفاء، أن طائرة تحطمت في مدينة بوهانج بجنوب البلاد.
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وأشارت وكالة نيوزيس للأنباء إلى أن الطائرة تابعة للبحرية.
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