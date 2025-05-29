اشتباك دموي على الحدود.. مباحثات تهدئة بين تايلاند وكمبوديا

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وكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، على صفحته في " "، "آمل أن يُسفر الاجتماع (...) عن نتائج إيجابية تُسهم في الحفاظ على الهدوء".من جانبه، قال التايلاندي، فومتام ويتشاياتشاي، إنّ هدف الاجتماع هو التهدئة، مضيفًا "لا نريد مواجهة"، بحسب .وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الكمبودي مقتل أحد عناصره في مع الجيش التايلاندي على الحدود بين البلدين، في حادثة نادرة على هذه الحدود الطويلة والحساسة. (ارم)