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عربي-دولي

اشتباك دموي على الحدود.. مباحثات تهدئة بين تايلاند وكمبوديا

Lebanon 24
29-05-2025 | 01:55
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أعلنت الحكومتان الكمبودية والتايلاندية أنّ قائدي جيشي البلدين سيجتمعان، اليوم الخميس، لبحث الاشتباك المسلّح الذي وقع على الحدود بينهما الأربعاء، وأدى إلى مقتل جندي كمبودي.
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وكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، على صفحته في "فيسبوك"، "آمل أن يُسفر الاجتماع (...) عن نتائج إيجابية تُسهم في الحفاظ على الهدوء".

من جانبه، قال وزير الدفاع التايلاندي، فومتام ويتشاياتشاي، إنّ هدف الاجتماع هو التهدئة، مضيفًا "لا نريد مواجهة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الكمبودي مقتل أحد عناصره في تبادل لإطلاق النار مع الجيش التايلاندي على الحدود بين البلدين، في حادثة نادرة على هذه الحدود الطويلة والحساسة. (ارم)
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